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13.10.2026 00:11:08

LVMH Reports 2% Organic Revenue Growth In First Nine Months Of 2026

(RTTNews) - LVMH (MC.PA, LVMHF.PK, MOH.DE) on Monday reported revenue of €57.15 billion for the first nine months of 2026, down 2% from €58.09 billion a year earlier, while organic revenue grew 2%.

Third-quarter organic growth was 1%, reflecting softer demand in China, while the United States, Europe and Japan recorded good growth.

Wines & Spirits posted 5% organic growth for the nine-month period, while Fashion & Leather Goods declined 2%. Perfumes & Cosmetics remained flat, Watches & Jewelry grew 8%, and Selective Retailing advanced 6%.

Fashion & Leather Goods faced a slowdown in China during the third quarter despite continued strength in the US market. Christian Dior benefited from demand for its ready-to-wear and leather goods, while Loro Piana, Celine and Fendi reported positive performances.

In Selective Retailing, Sephora delivered strong revenue growth and gained market share in several countries. LVMH also continued expanding its retail network, including entering Belgium and Croatia.

Despite economic and geopolitical uncertainty, the group said it remains confident in its strategy of strengthening brand desirability, product quality and retail excellence.

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Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.70 STB4NU
Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 SDFBZU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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