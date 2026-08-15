LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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15.08.2026 09:05:00
LVMH, Kering, Hermès: Fussballstars Erling Haaland und Jude Bellingham helfen mit ihren Handtaschen
LVMH Moet Hennessy Louis VuittonTeure Luxushandtaschen sind das neue heisse Ding von Fussballstars wie Erling Haaland oder Jude Bellingham. Herstellern wie Hermès kommen die prominenten Kunden wie gerufen – mitten in der Krise benötigt die Branche dringend neue Impulse.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
431.45 CHF -0.63%
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