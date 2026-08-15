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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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15.08.2026 09:05:00

LVMH, Kering, Hermès: Fussballstars Erling Haaland und Jude Bellingham helfen mit ihren Handtaschen

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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Teure Luxushandtaschen sind das neue heisse Ding von Fussballstars wie Erling Haaland oder Jude Bellingham. Herstellern wie Hermès kommen die prominenten Kunden wie gerufen – mitten in der Krise benötigt die Branche dringend neue Impulse.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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