LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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18.09.2026 06:59:00
LVMH-Aktie: Warum das Luxuskonglomerat zum Schnäppchenpreis gehandelt wird
LVMH Moet Hennessy Louis VuittonAn der Börse ist das Luxuskonglomerat LVMH derzeit bemerkenswert unpopulär. Anders gesagt: Ein Kronjuwel des europäischen Aktienmarkts gibt es so günstig wie lange nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
385.38 CHF -1.17%
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