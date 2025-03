LVMH-Aktie: LVMH ernennt McCollough und Hernandez zu Kreativdirektoren von Loewe

Jack McCollough und Lazaro Hernandez werden die kreative Verantwortung für alle Loewe-Kollektionen in den Bereichen Damenmode, Herrenmode, Lederwaren und Accessoires übernehmen, teilte die Marke mit. Sie wurden mit Wirkung zum 7. April ernannt.

Vergangene Woche hatte Loewe bekanntgegeben, dass Kreativdirektor Jonathan Anderson, der die Position seit 2013 innehatte, das Unternehmen verlässt.

Der Designerwechsel bei Loewe ist der jüngste in einer Reihe von Umbesetzungen in der Luxusbranche im vergangenen Jahr. Gucci, Celine und Chanel sind nur einige der Marken, die in letzter Zeit ihre kreativen Köpfe ausgetauscht haben.

McCollough und Hernandez haben sich an der Parsons School of Design kennengelernt und gründeten im Jahr 2002 gemeinsam in New York die Damenbekleidungs- und Accessoires-Marke Proenza Schouler.

DJG/sha/kla

DOW JONES