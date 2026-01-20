Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’179 -0.7%  SPI 18’200 -0.7%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’750 -0.8%  Euro 0.9277 -0.1%  EStoxx50 5’890 -0.6%  Gold 4’720 1.1%  Bitcoin 72’146 -2.3%  Dollar 0.7935 -0.5%  Öl 63.6 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Henkel-Aktie etwas fester: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings
Hypoport-Aktie tiefrot: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
DKSH-Aktie nimmt ab: Unternehmen erweitert Partnerschaft mit brasilianischer Assessa
Komax-Aktie dennoch höher: Kabelmaschinenhersteller spürt 2025 Kundenzurückhaltung
DocMorris-Aktie nimmt zu: Unternehmen wächst 2025 zweistellig in Lokalwährungen - EBITDA-Ausblick tiefer
Suche...

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kaufpreis nicht genannt 20.01.2026 09:08:00

LVMH-Aktie gibt ab: Vereinbarung über Verkauf von DFS-Geschäft in Hongkong und Macau getroffen

LVMH-Aktie gibt ab: Vereinbarung über Verkauf von DFS-Geschäft in Hongkong und Macau getroffen

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines Duty-Free-Einzelhandelsgeschäfts in Grosschina an einen lokalen Betreiber getroffen.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
531.18 CHF -1.83%
Kaufen Verkaufen
Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

LVMH teilte mit, dass seine Duty-Free-Sparte DFS ihre Einzelhandelsgeschäfte in Hongkong und Macau an die China Tourism Group (CTG) Duty Free verkaufen werde, einen staatlich kontrollierten Wettbewerber mit Sitz in Peking. Der Deal umfasst zudem immaterielle Vermögenswerte in Grosschina. LVMH hatte in den 1990er Jahren für rund 2,5 Milliarden US-Dollar eine Mehrheitsbeteiligung an DFS erworben, wobei Gründer Robert Miller weiterhin Anteile am Unternehmen behielt.

Im Zuge der Transaktion werden sich der französische Konzern und die Familie Miller an einer Kapitalerhöhung der CTG Duty-Free beteiligen und neu ausgegebene, in Hongkong börsennotierte Aktien zeichnen. Der Zeichnungsbetrag entspreche nur einem kleinen Teil ihrer Erlöse und die Zeichnung erfolge nach Abschluss der Transaktion, teilte LVMH mit.

"Der Verkauf unserer Filialen in Hongkong und Macau markiert einen wichtigen Schritt für DFS", sagte der CEO des Geschäftes, Ed Brennan.

Die vollständig in bar abgewickelte Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und soll in etwa zwei Monaten abgeschlossen sein, erklärte LVMH, ohne jedoch finanzielle Details der Veräusserung zu nennen.

An der EURONEXT zeigt sich die LVMH-Aktie am Dienstag zeitweise 1,44 Prozent tiefer bei 574,40 Euro.

DJG/DJN/sha/cln

DOW JONES

Weitere Links:

LVMH-Aktie fester: LVMH ernennt Pietro Beccari zum neuen Chef der Fashion Group

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
05.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

08:59 SMI geht auf Talfahrt
08:52 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
16.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Moderna, Pfizer
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.72 19.87 U5VSUU
Short 14’084.37 13.83 SWUB0U
Short 14’618.34 8.88 S3JB1U
SMI-Kurs: 13’179.47 20.01.2026 09:10:03
Long 12’675.20 19.16 S92BSU
Long 12’398.81 13.76 S5CBOU
Long 11’857.80 8.88 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Vormittag
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für SAP SE-Aktie
UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von UBS
Nestlé-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Neutral'
09:18 Peking: China hat Einladung zu Gaza-'Friedensrat' erhalten
09:17 Aktien Frankfurt Eröffnung: Zollkonflikt mit USA belastet den Dax weiterhin
09:05 Aktien Asien: Schwacher Anleihemarkt belastet japanische Aktien
09:01 Trump droht Frankreich mit 200-Prozent-Zöllen
09:00 Macron schlägt G7-Treffen mit Russland und Dänemark vor
09:19 Douglas-Aktie sackt ab: Goldman senkt Rating auf 'Neutral'
08:45 ROUNDUP 2: Verdi ruft zu Warnstreiks auf - Brücken und Tunnel gesperrt
08:44 Trumps Zölle: Deutsche Exporte in die USA brechen 2025 ein
08:43 ROUNDUP/Kasse: Krankheitsausfälle im Job auch 2025 auf hohem Niveau