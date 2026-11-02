Luzerner Kantonalbank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Luzerner Kantonalbank stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 1.64 CHF gegenüber 1.47 CHF je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.45 Prozent auf 262.9 Millionen CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240.2 Millionen CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch