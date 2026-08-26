Luzerner Kantonalbank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Luzerner Kantonalbank hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.64 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.50 CHF je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 256.5 Millionen CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 257.2 Millionen CHF umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch