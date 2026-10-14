Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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14.10.2026 16:07:20
Luxusgüter: Sogar Ferrari verkauft weniger in China
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
LVMH verfehlt mit seinen Quartalszahlen selbst tiefe Erwartungen. Damit stellt sich die Frage, die die ganze Branche umtreibt: Ist die Schwäche in China ein Durchhänger oder von Dauer? Porsche, Ferrari, die Swatch Group und Richemont geben Hinweise.
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