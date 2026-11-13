Luxury Real Estate Investment Fund: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Luxury Real Estate Investment Fund hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.05 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Luxury Real Estate Investment Fund 0.100 THB je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Luxury Real Estate Investment Fund mit einem Umsatz von insgesamt 24.2 Millionen THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.2 Millionen THB erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.ch