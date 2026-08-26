Luxshare Precision Industry legte Quartalsergebnis vor

Luxshare Precision Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 67.43 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 104.30 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch