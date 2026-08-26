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26.08.2026 06:37:00
Luxshare Precision Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Luxshare Precision Industry hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.57 CNY, nach 0.500 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Luxshare Precision Industry im vergangenen Quartal 90.62 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Luxshare Precision Industry 62.50 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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