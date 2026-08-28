Luxor A-S (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Luxor A-S (B) hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 7.21 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7.94 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.0 Millionen DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.8 Millionen DKK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch