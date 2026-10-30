Luxfer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Luxfer hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 91.7 Millionen USD, gegenüber 92.9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.29 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch