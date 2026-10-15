Embraer Aktie 12124688 / US29082A1079
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15.10.2026 09:58:00
Luxair setzt Embraer E195-E2 nach London-City ein
Embraer E195-E2 auf ausgewählten Verbindungen ihrer bis zu 31 wöchentlichen Flüge zwischen Luxemburg und London-City ein. Das gab die luxemburgische Fluggesellschaft bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Embraer SA (spons. ADRs)
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09.08.26
|Ausblick: Embraer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: Embraer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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07.05.26
|Ausblick: Embraer legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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23.04.26
|Erste Schätzungen: Embraer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)