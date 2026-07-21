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21.07.2026 12:30:26

Luxair Orders Two Boeing 737-10 Aircraft

Boeing
170.69 CHF -2.54%
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(RTTNews) - Aerospace manufacturer The Boeing Company (BA) said Tuesday that Luxair, Luxembourg's national airline, has converted two options for Boeing 737-10 aircraft into firm orders and secured options for two additional 737-10s.

The agreement expands Luxair's Boeing 737 fleet to 12 aircraft, including eight 737-8s and four 737-10s.

Boeing said the new 737-8 and 737-10 models use 20% less fuel and produce 20% lower emissions than the aircraft they replace.

In pre-market trading, Boeing shares were up nearly 1% after closing at $209.48 on Monday.

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Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’132.80 13.91 SX0BIU
Short 15’687.27 8.99 S4VBLU
SMI-Kurs: 14’311.75 21.07.2026 12:36:33
Long 13’656.17 19.39 SZBKGU
Long 13’360.99 13.97 SYBVIU
Long 12’787.86 8.97 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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