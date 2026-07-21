Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.07.2026 12:30:26
Luxair Orders Two Boeing 737-10 Aircraft
(RTTNews) - Aerospace manufacturer The Boeing Company (BA) said Tuesday that Luxair, Luxembourg's national airline, has converted two options for Boeing 737-10 aircraft into firm orders and secured options for two additional 737-10s.
The agreement expands Luxair's Boeing 737 fleet to 12 aircraft, including eight 737-8s and four 737-10s.
Boeing said the new 737-8 and 737-10 models use 20% less fuel and produce 20% lower emissions than the aircraft they replace.
In pre-market trading, Boeing shares were up nearly 1% after closing at $209.48 on Monday.
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20.07.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Boeing Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Boeing (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Messestart in Farnborough: Erste Grossaufträge für Boeing und Airbus (AWP)
|
20.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Trump: Neue Air Force One wird nachgerüstet (AWP)
Analysen zu Boeing Co.
|10:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNovartis-Zahlen stützen: SMI etwas fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am Dienstag etwas fester. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag überwiegend nach oben.