Lux Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lux Industries präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.94 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lux Industries ein EPS von 7.80 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 7.18 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 7.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lux Industries 7.79 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch