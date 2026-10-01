Luvu Brands legte Quartalsergebnis vor

Luvu Brands hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Luvu Brands im vergangenen Quartal 8.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Luvu Brands 5.9 Millionen USD umsetzen können.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.81 Prozent auf 27.36 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.69 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch