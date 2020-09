Lutter contre la propagation de la COVID-19 - Un test fiable pour déterminer les personnes infectées avant l'apparition des symptômes

LONGUEUIL, QC, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Président d'Eurofins EnvironeX, monsieur Marc Hamilton, est très fier d'annoncer qu'un test fiable pour déterminer les personnes infectées avant l'apparition des symptômes liés à la COVID-19 a été développé par l'équipe d'Eurofins au Danemark, au printemps dernier. Aujourd'hui offert au niveau mondial, ce test est maintenant disponible aux laboratoires Eurofins EnvironeX, situés à Longueuil.

Des études ont démontré qu'une personne infectée sur une communauté de plus de 1 000 personnes est détectable. En effet, une surveillance régulière et continue des effluents d'eaux usées peut fournir une indication précoce d'une épidémie et d'en évaluer si celle-ci est en phase de progression ou en dégression.

Selon le Microbiologiste et Président d'Eurofins EnvironeX, Marc Hamilton, la mise en application de cette nouvelle méthode a démontré que l'éclosion de la maladie liée à la COVID-19 peut être détectée 2 à 3 jours avant, permettant ainsi aux autorités sanitaires d'anticiper et de déployer des actions pour protéger la santé publique. « L'analyse des eaux usées peut être utilisée comme outil supplémentaire pour soutenir la Santé publique en complément de toutes études épidémiologiques déjà mises en place comme indice de propagation », précise le Microbiologiste.

En terminant, monsieur Hamilton a tenu à ajouter que ce test est non seulement destiné à toutes les organisations susceptibles de développer des cas de la COVID-19 au sein de leur communauté (ex : entreprises, usines, campus d'université, maisons de retraite, hôpitaux…etc.), mais il concerne également des populations plus larges comme les villes et leurs agglomérations, permettant ainsi de détecter, prédire et suivre les foyers d'éclosions.

À PROPOS D'EUROFINS ENVIRONEX

En 2018, le Groupe EnvironeX a rejoint la multinationale Eurofins Scientific et est devenu Eurofins EnvironeX, c'est aujourd'hui le plus grand laboratoire d'analyses environnementales et agroalimentaires au Québec regroupant plus de 450 spécialistes et techniciens, gestionnaires et professionnels qui réalisent et gèrent annuellement plus de deux millions d'analyses microbiologiques et chimiques dans les domaines de l'environnement, l'agroalimentaire, la santé et pharmaceutique.

Ils sont présents au Québec, dans 6 succursales (Longueuil, Québec, Sherbrooke, Montréal, Saint-Bruno, Saguenay) et également dans 4 succursales en Ontario (Ottawa, Kingston, Toronto et St-Catharines).

