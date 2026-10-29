Lushang Property hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lushang Property hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem EPS von 0.03 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lushang Property mit 0.030 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.17 Prozent auf 865.2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 807.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch