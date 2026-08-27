Lushang Property: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lushang Property hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lushang Property 0.060 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1.01 Milliarden CNY gegenüber 903.2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch