LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.85 Prozent tiefer bei 26’345.00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26’332.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’539.00 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 25’715.00 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’030.00 Punkten. Der LUS-DAX wies am letzten Handelstag im August, dem 31.08.2025, einen Stand von 23’966.00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7.24 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Continental (+ 2.00 Prozent auf 71.40 EUR), Zalando (+ 1.32 Prozent auf 24.48 EUR), BASF (+ 1.16 Prozent auf 53.13 EUR), Brenntag SE (+ 0.75 Prozent auf 62.20 EUR) und Bayer (+ 0.45 Prozent auf 48.89 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-3.50 Prozent auf 144.46 EUR), Heidelberg Materials (-2.50 Prozent auf 165.80 EUR), Vonovia SE (-2.44 Prozent auf 19.37 EUR), Rheinmetall (-1.65 Prozent auf 1’135.60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.40 Prozent auf 39.36 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 897’073 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220.942 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch