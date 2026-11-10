LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags stärker

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0.12 Prozent fester bei 26’457.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’641.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’427.00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’175.00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26’340.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Stand von 24’086.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7.70 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’690.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Henkel vz (+ 4.01 Prozent auf 87.06 EUR), Daimler Truck (+ 3.04 Prozent auf 43.04 EUR), Hannover Rück (+ 2.77 Prozent auf 297.00 EUR), Rheinmetall (+ 2.72 Prozent auf 868.40 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.54 Prozent auf 33.29 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-2.90 Prozent auf 120.50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.83 Prozent auf 69.62 EUR), Symrise (-0.78 Prozent auf 93.62 EUR), RWE (-0.75 Prozent auf 58.16 EUR) und HOCHTIEF (-0.72 Prozent auf 358.40 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’332’913 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 237.935 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch