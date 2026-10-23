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23.10.2026 12:26:38
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags leichter
Der LUS-DAX verzeichnet heute Verluste.
Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0.89 Prozent leichter bei 25’145.00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25’125.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’374.00 Zähler.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Stand von 25’350.00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 23.07.2026, mit 24’790.00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24’208.00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2.36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten markiert.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.79 Prozent auf 39.88 EUR), Beiersdorf (+ 1.70 Prozent auf 83.54 EUR), Rheinmetall (+ 1.08 Prozent auf 1’026.00 EUR), EON SE (+ 1.03 Prozent auf 18.56 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1.03 Prozent auf 146.90 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen MTU Aero Engines (-4.54 Prozent auf 317.70 EUR), Deutsche Telekom (-2.71 Prozent auf 25.47 EUR), Deutsche Börse (-2.65 Prozent auf 308.80 EUR), Merck (-1.88 Prozent auf 143.60 EUR) und adidas (-1.79 Prozent auf 156.15 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’928’211 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235.565 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 7.62 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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