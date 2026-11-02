LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert mittags

Um 12:23 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.36 Prozent fester bei 25’894.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’955.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’736.00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’280.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25’715.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23’945.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5.41 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2.63 Prozent auf 51.89 EUR), Fresenius SE (+ 2.13 Prozent auf 48.82 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.96 Prozent auf 153.40 EUR), Symrise (+ 1.87 Prozent auf 94.76 EUR) und Siemens Energy (+ 1.43 Prozent auf 128.74 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Deutsche Telekom (-2.18 Prozent auf 25.52 EUR), Bayer (-1.36 Prozent auf 49.89 EUR), Daimler Truck (-0.89 Prozent auf 40.18 EUR), SAP SE (-0.78 Prozent auf 209.60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.75 Prozent auf 69.10 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’199’723 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238.500 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.65 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch