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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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LUS-DAX-Kursverlauf 10.09.2026 17:58:16

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag zum Handelsschluss.

Zalando
20.91 CHF -0.47%
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Zum Handelsende gab der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.67 Prozent auf 25’352.00 Punkte nach.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 25’340.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’621.00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26’340.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der LUS-DAX auf 24’046.00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23’583.00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.20 Prozent. Bei 26’616.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 2.19 Prozent auf 279.70 EUR), Continental (+ 1.46 Prozent auf 70.70 EUR), Hannover Rück (+ 1.30 Prozent auf 249.00 EUR), BASF (+ 1.21 Prozent auf 53.34 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.92 Prozent auf 54.94 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-6.06 Prozent auf 409.20 EUR), Vonovia SE (-3.03 Prozent auf 17.95 EUR), Siemens Energy (-2.98 Prozent auf 140.82 EUR), Zalando (-2.92 Prozent auf 22.27 EUR) und SAP SE (-2.76 Prozent auf 177.82 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 4’722’307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 209.718 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.78 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -23.63 152376822
Long 8 -1.92 159476130
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

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