LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Um 15:56 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.54 Prozent nach oben auf 25’940.00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’955.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’736.00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 25’280.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’715.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 23’945.00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.59 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 3.92 Prozent auf 342.20 EUR), Infineon (+ 2.85 Prozent auf 52.00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.46 Prozent auf 154.15 EUR), Siemens Energy (+ 2.13 Prozent auf 129.62 EUR) und Fresenius SE (+ 1.82 Prozent auf 48.67 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Deutsche Telekom (-2.11 Prozent auf 25.54 EUR), Bayer (-1.52 Prozent auf 49.81 EUR), Deutsche Börse (-1.44 Prozent auf 315.90 EUR), Rheinmetall (-1.39 Prozent auf 1’023.20 EUR) und RWE (-1.01 Prozent auf 56.96 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’813’876 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238.500 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.65 Prozent.

Redaktion finanzen.ch