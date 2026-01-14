Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
|LUS-DAX aktuell
|
14.01.2026 12:26:25
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochmittag im Minus
Heute ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.
Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0.22 Prozent tiefer bei 25’326.50 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25’459.50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’309.00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, mit 24’226.00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.10.2025, den Wert von 24’286.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 20’295.00 Punkten auf.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 4.62 Prozent auf 40.75 EUR), BMW (+ 2.01 Prozent auf 90.24 EUR), RWE (+ 1.60 Prozent auf 49.02 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.92 Prozent auf 231.10 EUR) und EON SE (+ 0.90 Prozent auf 16.83 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4.93 Prozent auf 37.40 EUR), Zalando (-2.88 Prozent auf 25.62 EUR), Vonovia SE (-2.65 Prozent auf 24.62 EUR), Siemens Energy (-2.19 Prozent auf 127.50 EUR) und Infineon (-1.72 Prozent auf 41.81 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2’087’228 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 242.633 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick
In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6.16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
