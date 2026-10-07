LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start mit Abgaben

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.56 Prozent leichter bei 25’219.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’353.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’211.00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 26’005.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’463.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 24’382.00 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2.66 Prozent. Bei 26’616.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1.83 Prozent auf 70.14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.90 Prozent auf 41.07 EUR), Brenntag SE (+ 0.89 Prozent auf 61.40 EUR), Zalando (+ 0.71 Prozent auf 22.56 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.57 Prozent auf 26.56 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Infineon (-3.01 Prozent auf 62.73 EUR), MTU Aero Engines (-1.94 Prozent auf 358.60 EUR), Siemens (-1.90 Prozent auf 273.70 EUR), Siemens Energy (-1.90 Prozent auf 144.64 EUR) und SAP SE (-1.18 Prozent auf 186.38 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 205’133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213.573 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.64 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch