LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone

Um 09:25 Uhr gewinnt der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.15 Prozent auf 26’595.00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 26’658.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’522.00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’175.00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26’398.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24’194.00 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.26 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’690.00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 6.96 Prozent auf 128.18 EUR), Infineon (+ 5.81 Prozent auf 51.90 EUR), HOCHTIEF (+ 2.30) Prozent auf 374.40 EUR), Siemens (+ 2.26 Prozent auf 277.70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.39 Prozent auf 33.58 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-3.15 Prozent auf 59.66 EUR), EON SE (-1.20 Prozent auf 18.92 EUR), Zalando (-0.92 Prozent auf 27.98 EUR), Henkel vz (-0.82 Prozent auf 86.64 EUR) und Hannover Rück (-0.54 Prozent auf 294.20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 530’515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238.952 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch