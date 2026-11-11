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LUS-DAX aktuell 11.11.2026 09:28:18

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone

Der LUS-DAX bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Um 09:25 Uhr gewinnt der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.15 Prozent auf 26’595.00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 26’658.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’522.00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’175.00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26’398.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24’194.00 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.26 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’690.00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 6.96 Prozent auf 128.18 EUR), Infineon (+ 5.81 Prozent auf 51.90 EUR), HOCHTIEF (+ 2.30) Prozent auf 374.40 EUR), Siemens (+ 2.26 Prozent auf 277.70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.39 Prozent auf 33.58 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-3.15 Prozent auf 59.66 EUR), EON SE (-1.20 Prozent auf 18.92 EUR), Zalando (-0.92 Prozent auf 27.98 EUR), Henkel vz (-0.82 Prozent auf 86.64 EUR) und Hannover Rück (-0.54 Prozent auf 294.20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 530’515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238.952 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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