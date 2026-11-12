LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Am Donnerstag legt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0.74 Prozent auf 26’967.00 Punkte zu.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 26’971.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’768.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 25’254.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 26’358.00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 24’433.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9.77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’971.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens (+ 4.53 Prozent auf 289.55 EUR), Zalando (+ 3.03 Prozent auf 28.59 EUR), Merck (+ 2.94 Prozent auf 156.05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.07 Prozent auf 581.20 EUR) und Allianz (+ 1.90 Prozent auf 472.40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Infineon (-3.74 Prozent auf 50.17 EUR), Siemens Energy (-1.02 Prozent auf 131.40 EUR), Brenntag SE (-0.81 Prozent auf 58.94 EUR), Commerzbank (-0.42 Prozent auf 39.99 EUR) und Deutsche Bank (-0.42 Prozent auf 33.51 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 639’435 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237.032 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 6.07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch