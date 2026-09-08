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LUS-DAX-Performance 08.09.2026 09:28:17

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus

Der LUS-DAX notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

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Am Dienstag steht der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0.23 Prozent im Minus bei 25’944.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 25’992.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’884.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26’364.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der LUS-DAX 24’569.00 Punkte auf. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 23’804.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.61 Prozent nach oben. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1.82 Prozent auf 1’039.40 EUR), Scout24 (+ 1.79 Prozent auf 76.75 EUR), Fresenius SE (+ 1.33 Prozent auf 43.87 EUR), Deutsche Börse (+ 1.11 Prozent auf 281.60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0.94 Prozent auf 354.90 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2.55 Prozent auf 59.24 EUR), Continental (-2.10 Prozent auf 70.88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.34 Prozent auf 47.46 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.11 Prozent auf 80.12 EUR) und adidas (-0.98 Prozent auf 146.15 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 275’177 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214.312 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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