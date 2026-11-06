LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1.30 Prozent schwächer bei 25’793.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25’621.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’143.00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 25’360.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26’151.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23’761.00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4.99 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’690.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 5.54 Prozent auf 365.60 EUR), Siemens Energy (+ 3.74 Prozent auf 118.10 EUR), Fresenius SE (+ 1.18 Prozent auf 52.48 EUR), RWE (+ 1.02 Prozent auf 57.64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0.78 Prozent auf 346.70 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Hannover Rück (-4.37 Prozent auf 293.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4.27 Prozent auf 569.20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.91 Prozent auf 58.02 EUR), Siemens (-3.51 Prozent auf 263.65 EUR) und Rheinmetall (-3.42 Prozent auf 812.70 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7’893’085 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 241.943 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch