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Index-Performance im Blick 06.11.2026 17:58:14

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Der LUS-DAX bewegte sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1.30 Prozent schwächer bei 25’793.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25’621.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’143.00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 25’360.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26’151.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23’761.00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4.99 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’690.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 5.54 Prozent auf 365.60 EUR), Siemens Energy (+ 3.74 Prozent auf 118.10 EUR), Fresenius SE (+ 1.18 Prozent auf 52.48 EUR), RWE (+ 1.02 Prozent auf 57.64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0.78 Prozent auf 346.70 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Hannover Rück (-4.37 Prozent auf 293.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4.27 Prozent auf 569.20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.91 Prozent auf 58.02 EUR), Siemens (-3.51 Prozent auf 263.65 EUR) und Rheinmetall (-3.42 Prozent auf 812.70 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7’893’085 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 241.943 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 23.13 -1.28% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 51.22 -4.97% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius SE & Co. KGaA 46.74 1.63% Fresenius SE & Co. KGaA
Hannover Rück 260.40 -4.55% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 74.32 -0.54% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 329.20 1.04% HOCHTIEF AG
MTU Aero Engines AG 305.80 -0.39% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 510.00 -4.10% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 741.30 -3.98% Rheinmetall AG
RWE AG St. 51.34 0.94% RWE AG St.
SAP SE 197.00 -1.50% SAP SE
Siemens AG 234.40 -3.46% Siemens AG
Siemens Energy AG 105.56 -0.66% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 62.22 -3.08% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 15.51 1.81% Vonovia SE

Rheinmetall am 06.11.2026

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