LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.21 Prozent tiefer bei 25’950.00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’992.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’799.00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 26’364.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’569.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23’804.00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5.63 Prozent. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 4.55 Prozent auf 45.27 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.49 Prozent auf 83.04 EUR), BMW (+ 2.20 Prozent auf 64.22 EUR), Beiersdorf (+ 1.93 Prozent auf 77.06 EUR) und BASF (+ 1.53 Prozent auf 53.84 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-3.55 Prozent auf 58.63 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.30 Prozent auf 501.20 EUR), Hannover Rück (-1.66 Prozent auf 249.40 EUR), Heidelberg Materials (-1.24 Prozent auf 163.00 EUR) und Allianz (-0.98 Prozent auf 443.00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’122’824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch