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28.08.2026 12:26:13
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt zu
Für den LUS-DAX geht es aktuell aufwärts.
Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.55 Prozent auf 26’513.00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’546.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’420.00 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 25’517.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’117.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Stand von 24’050.00 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.93 Prozent. Bei 26’576.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell RWE (+ 2.56 Prozent auf 59.24 EUR), Brenntag SE (+ 1.92 Prozent auf 61.66 EUR), BMW (+ 1.90 Prozent auf 61.08 EUR), Infineon (+ 1.70 Prozent auf 58.14 EUR) und Continental (+ 1.59 Prozent auf 70.18 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil QIAGEN (-1.38 Prozent auf 37.23 EUR), SAP SE (-0.91 Prozent auf 188.16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.60 Prozent auf 39.89 EUR), Scout24 (-0.55 Prozent auf 80.80 EUR) und Zalando (-0.33 Prozent auf 23.92 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’009’613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 219.608 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.22 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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