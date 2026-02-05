LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.44 Prozent leichter bei 24’565.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24’674.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’431.50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2026, den Stand von 24’854.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’101.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.02.2025, den Stand von 21’640.00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0.004 Prozent nach unten. Bei 25’509.50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’214.00 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3.45 Prozent auf 213.00 EUR), SAP SE (+ 3.24 Prozent auf 172.62 EUR), Siemens (+ 1.18 Prozent auf 244.85 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.17 Prozent auf 216.00 EUR) und GEA (+ 1.13 Prozent auf 62.55 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-6.94 Prozent auf 1’563.00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.35 Prozent auf 102.45 EUR), BMW (-3.30 Prozent auf 88.04 EUR), Siemens Healthineers (-2.87 Prozent auf 41.57 EUR) und Continental (-2.87 Prozent auf 69.84 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’980’126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203.415 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3.40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 5.94 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

