|
05.02.2026 12:26:18
LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX aktuell
Der LUS-DAX gibt sich am Donnerstag schwächer.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.44 Prozent leichter bei 24’565.00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24’674.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’431.50 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2026, den Stand von 24’854.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’101.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.02.2025, den Stand von 21’640.00 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0.004 Prozent nach unten. Bei 25’509.50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’214.00 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3.45 Prozent auf 213.00 EUR), SAP SE (+ 3.24 Prozent auf 172.62 EUR), Siemens (+ 1.18 Prozent auf 244.85 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.17 Prozent auf 216.00 EUR) und GEA (+ 1.13 Prozent auf 62.55 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-6.94 Prozent auf 1’563.00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.35 Prozent auf 102.45 EUR), BMW (-3.30 Prozent auf 88.04 EUR), Siemens Healthineers (-2.87 Prozent auf 41.57 EUR) und Continental (-2.87 Prozent auf 69.84 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’980’126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203.415 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3.40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 5.94 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Continental AG
12:26
|LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
04.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
04.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
04.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
04.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
04.02.26
|Stabiler Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
04.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
