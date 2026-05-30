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30.05.2026 06:12:23

Lupin Receives U.S. FDA Approval For Generic Sutab Tablets

(RTTNews) - Lupin Limited announced that it has received approval from the United States Food and Drug Administration for its Abbreviated New Drug Application (ANDA) for Sodium Sulfate, Magnesium Sulfate, and Potassium Chloride Tablets, 1.479 g/0.225 g/0.188 g.

The approved product is bioequivalent to the reference listed drug (RLD), Sutab Tablets of Azurity Pharmaceuticals, Inc. Lupin is the exclusive first-to-file applicant for this product and is eligible for 180-day generic drug exclusivity. Manufacturing will take place at Lupin's Nagpur facility in India.

Sodium Sulfate, Magnesium Sulfate, and Potassium Chloride Tablets are indicated for cleansing the colon as preparation for colonoscopy in adults. Sutab® had estimated annual U.S. sales of USD 132.8 million as of March 2026, according to IQVIA.

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In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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Mini-Futures auf SMI

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Short 14’380.56 13.85 SQEBJU
Short 14’928.09 8.88 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’542.66 29.05.2026 17:31:09
Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
Long 12’169.04 8.97 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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