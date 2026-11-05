Lupin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lupin hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25.27 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32.36 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 78.27 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.48 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch