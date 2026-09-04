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04.09.2026 23:25:33

Lupin Gets FDA Approval For Modafinil Tablets

(RTTNews) - Lupin Limited (500257) announced that it has received U.S. Food and Drug Administration approval for its Abbreviated New Drug Application for Modafinil Tablets USP, 100 mg and 200 mg.

The approved tablets are bioequivalent to the reference listed drug, Provigil Tablets of Nuvo Pharmaceuticals (Ireland) DAC. Modafinil is indicated to improve wakefulness in adults with excessive sleepiness associated with narcolepsy, obstructive sleep apnea or shift work disorder.

According to IQVIA MAT July 2026 data cited by Lupin, Modafinil Tablets, with Provigil as the reference drug, had estimated annual U.S. sales of $70.7 million.

The latest approval expands Lupin's portfolio of products approved for the U.S. market.

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’286.85 13.84 SYBKYU
Short 15’849.12 8.94 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.84 STBJYU
Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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