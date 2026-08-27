Luoyang Jianlong Micro-Nano New Material A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Luoyang Jianlong Micro-Nano New Material A hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.22 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.240 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 211.1 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Luoyang Jianlong Micro-Nano New Material A 200.5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch