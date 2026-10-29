Luoyang Jianlong Micro-Nano New Material A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Luoyang Jianlong Micro-Nano New Material A lud am 26.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.33 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.240 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21.94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 212.2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 258.7 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch