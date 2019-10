L'Université unifiée d'innovation du design industriel en Chine s'est installée à Yantai et propose un plan de coopération gagnant-gagnant

YANTAI, Chine, 22 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Dans la matinée du 18 octobre dernier, la Conférence mondiale sur le design industriel et l'Exposition universelle du design industriel 2019 se sont ouvertes à Yantai. La cérémonie d'ouverture a vu le lancement officiel de l'Université unifiée d'innovation du design industriel en Chine, créée conjointement à Yantai (province du Shandong) par des universités de renom et des entreprises nationales et étrangères, selon le Bureau d'information du gouvernement populaire municipal de Yantai.

Avec sa méthodologie nouvelle et moderne, son modèle d'enseignement et de formation, l'université s'efforcera d'éliminer toute barrière qui pourrait exister entre les universités et l'industrie. Elle intégrera les capacités de recherche et développement et de conception des universités innovantes à travers le monde aux projets pratiques innovants des entreprises et des institutions de recherche et développement.

De plus, elle mettra en place un support pour l'organisation et l'exploitation des données, en ligne et hors ligne, afin de réaliser de multiples combinaisons, à savoir université-université, université-industrie, éducation-recherche scientifique et recherche scientifique-marché. Elle permettra aussi le développement d'un mécanisme transdisciplinaire, transuniversitaire et fondé sur des projets, de manière à encourager en permanence des talents interdisciplinaires polyvalents, pratiques et créatifs. De plus, l'université dirigera un projet de présentation de talents locaux : le Centre de design de Yantai (Chine) du projet national sur l'intégration de l'industrie et de l'enseignement. Cela devrait permettre de résoudre des problèmes courants entre la recherche scientifique, les secteurs de l'enseignement supérieur et de l'industrie et stimuler les moteurs de croissance sous-jacents de l'innovation.

