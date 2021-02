L'université d'intelligence artificielle Mohamed bin Zayed et l'Institut des Sciences Weizmann mettent en place un programme conjoint d'IA

- De nouveaux projets de collaboration faciliteront la réalisation de projets de recherche conjoints, de programmes de formation, de conférences, de programmes d'échange d'étudiants, etc.

ABU DHABI, Émirats Arabes Unis, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- L'université d'intelligence artificielle Mohamed bin Zayed (MBZUAI) et l'Institut des Sciences Weizmann (WIS) ont annoncé la création du programme conjoint MBZUAI-WIS de recherche en intelligence artificielle (le programme d'IA). Le nouveau programme promouvra des initiatives de collaboration dans la recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle et explorera les applications de l'IA dans des domaines tels que les soins de santé, la génomique, etc.

S'appuyant sur l'expertise combinée de MBZUAI et de l'Institut Weizmann, le programme d'IA mènera des recherches fondamentales et appliquées dans les domaines de l'apprentissage automatique, de la vision par ordinateur, du traitement du langage naturel, de la biologie computationnelle, des sciences neurologiques, et plus encore, pour faire progresser l'intelligence artificielle générale (AGI). Cette collaboration comprendra des projets de recherche conjoints, des programmes de formation conjoints, des visites mutuelles, des conférences et des ateliers sur l'IA, ainsi que des programmes d'échange entre étudiants et chercheurs.

Le professeur Eric Xing, président de MBZUAI, et le président de l'Institut Weizmann, le professeur Alon Chen, ont signé le nouvel accord de partenariat lors d'une cérémonie virtuelle en présence de responsables des deux institutions.

Son Excellence le Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des EAU et président du conseil d'administration de MBZUAI, a pris part à l'événement et a prononcé le discours d'ouverture. S'exprimant au sujet de cette annonce, il a déclaré : « La collaboration entre MBZUAI et WIS cadre avec la vision de nos dirigeants qui est de développer et de renforcer les ponts de collaboration au service de notre nation et de l'humanité et cherche à promouvoir le progrès socio-économique grâce à l'innovation en matière d'IA. Nous sommes convaincus que les partenariats qui tirent parti des talents et des capacités technologiques et de recherche permettront de réaliser des percées en matière d'IA qui favoriseront l'essor de la quatrième révolution industrielle et contribueront à trouver des solutions aux plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté internationale - tels que le COVID-19, la sécurité alimentaire et bien d'autres encore. MBZUAI est fière de travailler avec des instituts de premier plan tels que l'Institut des Sciences Weizmann, afin de bâtir un avenir fondé sur la connaissance, la durabilité et la résilience ».

Le professeur Alon Chen a déclaré : « Les implications de l'IA sont vastes et affecteront tous les aspects de notre vie. Grâce au programme conjoint MBZUAI-WIS de recherche en intelligence artificielle, nous réunissons certains des plus grands esprits dans les domaines de l'IA, des sciences naturelles et exactes, avec l'ambition de repousser les frontières et de donner à nos scientifiques l'accès à des ressources exceptionnelles. Ensemble, nous ferons progresser l'IA, en découvrant de nouveaux moyens d'exploiter les immenses possibilités de cette technologie diverse et passionnante pour le bien de l'humanité. »

Le professeur Eric Xing a précisé : « Les efforts de collaboration entre les leaders dans le domaine de l'IA nous permettront de réaliser des progrès significatifs. La mise en place du programme d'IA renforce notre partenariat avec l'Institut Weizmann, jetant ainsi les bases pour améliorer l'écosystème mondial de l'IA et progresser dans les domaines de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur. Cela permettra à nos étudiants et à nos professeurs d'avoir accès à des ressources de classe mondiale au-delà de notre propre université, ce qui favorisera une culture de partenariat international et de partage des connaissances. »

