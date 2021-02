L'Union des producteurs agricoles lance le concours Deviens chef d'un jour!

Jouer à Kasscrout pendant la relâche : une idée gagnante!

LONGUEUIL, QC, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Du 20 février au 22 mars 2021, l'Union des producteurs agricoles (UPA) convie les familles québécoises à participer au concours Deviens chef d'un jour! présenté par Desjardins. À gagner : un séjour gourmand incluant un atelier culinaire privé pour petits et grands en compagnie de Marc-André Royal, chef propriétaire du restaurant Le Saint-Urbain et des boulangeries La Bête à pain.

Un séjour complètement Kasscrout!

Le prix comprend une journée en famille digne d'une mission de Kasscrout : emplettes au marché public pour choisir de bons produits frais et locaux, atelier culinaire dans la cuisine du chef, dégustation du repas concocté en bonne compagnie et plusieurs surprises! Il inclut deux nuitées pour un maximum de six personnes dans une suite du Hilton de Laval, les repas pour les deux journées et une allocation de transport.

Pour participer, il suffit d'avoir créé un compte dans le jeu Kasscrout et de remplir le formulaire du concours à l'adresse kasscrout.ca/concours. Les règlements sont précisés dans le formulaire de participation.

« Le Mouvement Desjardins est très heureux de contribuer à la tenue du concours Deviens chef d'un jour! Découvrir la production agricole d'ici de façon ludique, c'est favoriser la saine alimentation des jeunes et leur adhésion au mouvement de consommation locale », ajoute Johanne Brousseau, directrice Dons, Commandites et Marque, Mouvement Desjardins.

Un parcours fascinant, de la ferme à l'assiette

Lancé en décembre 2020, Kasscrout est un jeu vidéo qui propose aux familles de découvrir l'agriculture québécoise, un univers méconnu de plusieurs enfants qui sont de plus en plus nombreux à grandir dans des milieux urbains. Cet outil numérique, aussi éducatif que ludique, présente non seulement le travail des producteurs agricoles et forestiers, mais il illustre également les liens étroits que ceux-ci entretiennent avec les agronomes, les chercheurs, les transformateurs, les vétérinaires, les détaillants, les marchés, etc. Une section Parents du site Web permet d'approfondir les apprentissages en famille et de découvrir de nombreux mots de vocabulaire associés à la production agricole et forestière.

« Nous sommes heureux de constater l'intérêt grandissant des Québécois à l'égard des produits agricoles locaux, alors que l'autonomie alimentaire est sur toutes les lèvres. Avec des initiatives telles que Kasscrout, nous souhaitons outiller les parents pour faire découvrir la diversité agricole du Québec à leurs enfants. Les aliments d'ici, ainsi que les hommes et les femmes qui travaillent à les produire, sont une grande source de fierté pour le Québec. Nous espérons transmettre cette fierté aux prochaines générations », a mentionné Marcel Groleau, président général de l'UPA.

Le jeu est composé de 15 missions incluant plus de 50 mini-jeux. Chaque mission accomplie est récompensée par une réelle recette de La Tablée des chefs qui peut être concoctée en famille. On invite d'ailleurs les cuistots à partager des photos de leurs plats sur les réseaux sociaux, avec le mot clé #KasscroutUPA.

À propos du jeu

Le jeu Kasscrout est une initiative de l'UPA présentée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Il a été conçu en collaboration avec les 26 fédérations spécialisées de l'UPA et ses 12 fédérations régionales, ainsi que plusieurs partenaires.

Le jeu Kasscrout est disponible gratuitement au www.kasscrout.ca.

