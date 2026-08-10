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10.08.2026 06:37:00
Lungyen Life Service hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Lungyen Life Service hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.74 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.160 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lungyen Life Service in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16.09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 984.6 Millionen TWD im Vergleich zu 1.17 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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