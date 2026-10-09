|
09.10.2026 08:08:26
Lundin Q3 Gold Output Climbs; Backs Annual Production Outlook
(RTTNews) - Lundin Gold Inc. (LUG.ST, LUG.TO), a Canadian miner, reported a rise in gold production for the third quarter from its Fruta del Norte gold mine in southeast Ecuador, driven by higher than-planned grades and strong mill throughput.
For the third quarter of fiscal 2026, the company produced 153,736 ounces (oz) of gold from its Fruta del Norte gold mine, compared with 122,086 oz in the same period last year. This 153,736 oz of output represents the highest quarterly gold production recorded since the commercial production launched at Fruta del Norte.
The company sold 148,326 oz of gold, higher than 124,911 oz in the prior year. The average realized gold price moved up to $4,299 per oz sold from $3,634 per oz sold a year ago.
Jamie Beck, CEO of Lundin Gold, said: "Following this strong performance, we are well positioned to deliver full-year production within our 2026 guidance range of 475,000 to 525,000 ounces. On a year-to-date basis, sales trailed production due to timing, and we expect the majority of these ounces to be sold in the fourth quarter."
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Plus in den letzten Handelstag der Woche gehen. An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.