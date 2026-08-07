Lundin Petroleum A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lundin Petroleum A hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.22 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.440 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lundin Petroleum A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36.91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 67.5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 49.3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch