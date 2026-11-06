Lundin Petroleum A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lundin Petroleum A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Lundin Petroleum A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.00 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.330 SEK je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 59.00 Prozent auf 25.5 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62.3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch