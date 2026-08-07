Lundin Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lundin Mining hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.47 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.370 CAD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Lundin Mining mit einem Umsatz von insgesamt 1.59 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.26 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 25.89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch