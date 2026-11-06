Lundin Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lundin Gold hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.69 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.18 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lundin Gold im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 886.2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 615.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch