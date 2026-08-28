Lundbergfoeretagen (B) legte Quartalsergebnis vor

Lundbergfoeretagen (B) hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Lundbergfoeretagen (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26.49 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7.09 SEK je Aktie gewesen.

Lundbergfoeretagen (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.31 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.36 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch